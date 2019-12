LA metal legends W.A.S.P. will headline Hard Rock Hell 8.

Blackie Lawless et al will be joined at the annual Wales shindig by MSG, Y&T , Diamond Head , Electric Mary, Bonafide, Grifter, Heavy Metal Kids and Carousel Vertigo.

Hard Rock Hell 8 takes place November 13-16 at Hafan Y Mor Holiday Park in Pwllheli, North Wales. Head to www.hardrockhell.com